Nowacka doczekała się przesłuchania po strajku kobiet. "Nie odpuszczę PiS-owskiemu aparatowi represji"

Barbara Nowacka – atak w czasie protestu

Do sprawy odniósł się również Sylwester Marczak, rzecznik policji. – Na pierwszy rzut oka sytuacja z panią poseł Nowacką jest bulwersująca. Mamy do czynienia z osobą, która posiada immunitet i która pokazuje legitymację. Gwarantuję, że Komendant Główny Policji postawił zadanie, by dokładnie wyjaśnić to zdarzenie – mówił. – Nikt nie twierdzi, że taki środek nie został użyty. Ale od skazywania policjantów są prokuratury, a nie media. Z naszej strony wyjaśnimy to bardzo szczegółowo, musimy zbadać wszystkie elementy – dodał.