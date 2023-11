Nowe imię w Polsce. Budzi niepokojące skojarzenia

Tradycyjne, oryginalne, a może zagraniczne? Rodzice, którzy oczekują na dziecko, często już wiele miesięcy przed jego narodzinami myślą, jakie wybiorą dla niego imię. Zadanie to nie jest wcale łatwe, szczególnie dla osób, które wierzą, że wraz z imieniem dziecko nabywa m.in. pewne cechy charakteru. Problem pojawia się jednak w momencie, kiedy wybrane imię nie jest akceptowane przez urząd stanu cywilnego. Tak było z Malicją .

Rodzice dziewczynki, która urodziła się w Suwałkach, wybrali się do urzędu stanu cywilnego, w którym chcieli zarejestrować imię Malicja. Wzbudziło ono jednak wątpliwości wśród urzędników, którzy stwierdzili, że kojarzy się z "milicją". Kierownik placówki postanowił zasięgnąć porady Rady Języka Polskiego. Ta nie miała jednak żadnych przeciwwskazań.

Choć zdarza się to rzadko, urząd stanu cywilnego może odmówić zarejestrowania imienia dziecka w kilku przypadkach. Takimi są m.in. nadawanie imion krzywdzących - ośmieszających lub nieprzyzwoitych, imion nawiązujących do nazw pospolitych czy pochodzących od nazw geograficznych. Imię nie musi jednak wskazywać na płeć. Może być również obcobrzmiące - nawet w przypadku, kiedy rodzice nie są obcokrajowcami.

