Wiadomo, co z dziećmi zmarłej aktorki. "Będzie się ubiegała o opiekę"

Barbara Sienkiewicz zmarła 7 czerwca br. w swoim domu. O aktorce głośno zrobiło się w 2015 roku, gdy jako 59-latka urodziła bliźnięta, a media szybko określiły ją mianem "najstarszej matki w Polsce". Kobieta nigdy nie zdradziła, kto jest ojcem jej dzieci. Podkreślała jednak, że nie korzystała z in vitro.

69-letnia aktorka zmarła w swoim mieszkaniu i - jak przekazała w rozmowie z "Super Expressem" podkom. Ewa Kołdys, oficer prasowa Komendanta Rejonowego Policji Warszawa II - jej zgon nie miał kryminalnego charakteru. Jej dzieci, dziewięcioletnie bliźniaki: Ania i Piotr, najpierw trafiły do interwencyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej, a następnie do pieczy zastępczej.

Z kolei prezes Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich Marlena Miarczyńska potwierdziła "Faktowi", że wskazana w testamencie osoba jeszcze nie zgłosiła się do nich w sprawie zasiłku.

Zaznaczyła też, że ZASP jest jest gotowy do wypłacenia zasiłku pogrzebowego upoważnionej przez aktorkę osobie. - Na razie jednak nie otrzymaliśmy jeszcze żadnej prośby o pomoc. Jesteśmy jednak w gotowości - mówiła.

- To generowało bardzo duże koszty, ale zakład pogrzebowy już się wszystkim zajął. Niestety daty pogrzebu jeszcze nie znamy - przekazała Miarczyńska.

