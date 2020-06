Nowe wytyczne dla przedszkoli. Więcej rodziców skorzysta z opieki

Rodzice rozpoczęli pracę w biurze, a niektóre dzieci nadal nie mogły uczęszczać do przedszkoli z powodu narzuconych limitów w grupach. Sytuacja zaniepokoiła rzecznika MŚP, który skierował pismo do Głównego Inspektora Sanitarnego o wprowadzenie zmian, co spotkało się z pozytywnym odzewem.

"W ocenie rzecznika MŚP nieprzyjęcie wszystkich dzieci do przedszkoli spowoduje ogromny problem społeczny oraz dodatkowo skonfliktuje rodziców, wychowawców i organy prowadzące, które będą musiały rozstrzygać, które dzieci przyjąć, a które nie, w sytuacji, kiedy rodzice wrócą do pracy i będą potrzebować opieki nad swoimi dziećmi" - uzasadniał w piśmie rzecznik MŚP.

Nowe wytyczne dla przedszkoli

Na skutek wprowadzonych zmian przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 3 mkw. na dziecko i każdego opiekuna, a w grupie może przebywać do 16 dzieci. Zgodnie z pierwotną treścią wytycznych z dnia 4 maja w grupie mogło przebywać do 12 dzieci, a minimalna przestrzeń do wypoczynku musiała wynosić nie mniej niż 4 mkw. na dziecko i każdego opiekuna. Wprowadzone zmiany pozwolą większej części rodziców na skorzystanie z opieki przedszkolnej dla swoich pociech.