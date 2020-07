Nowe zdjęcie Camilli Parker-Bowles. Największa rywalka księżnej Diany obchodzi urodziny

Kiedyś najbardziej znienawidzona osoba w Wielkiej Brytanii, którą złośliwie nazywano "kobietą koniem", wyzywana od prostytutek, a na ulicach obrzucana chlebem. Przeciwko jej dołączeniu do rodziny królewskiej była nie tylko królowa Elżbieta II i królowa matka, ale prawie cały brytyjski naród. Mimo wielu przeciwności Camilla Parker-Bowles została księżną Kornwalii i dziś obchodzi swoje 73. urodziny. Z tej okazji Clarence House opublikował nowe zdjęcie byłej rywalki księżnej Diany. Jak prezentuje się przybrana babcia George'a, Charlotte, Louisa i Archiego?

Historia miłości księcia Karola i Camilli Parker-Bowles

Jej pierwsze spotkanie z księciem Karolem miało miejsce w 1970 roku. Oboje kochali wówczas grę w polo i obracali się w tych samych kręgach. Camilla podobno podeszła do księcia i powiedziała: „Moja prababcia i twój prapradziadek byli kochankami. Co Ty na to?”. I tak zaczął się jeden z najgłośniejszych romansów w Wielkiej Brytanii. O ich potajemnych spotkaniach mówił cały dwór - nikt z otoczenia księcia Karola nie chciał, aby poślubił Camillę. Intensywne poszukiwania idealnej żony skończyły się dla Karola małżeństwem z Dianą Spencer. Niestety, już dwa lata po ślubie Karol organizował sobie potajemne wypady do byłej kochanki. Ślub wzięli dopiero 8 lat po śmierci księżnej Diany.