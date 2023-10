Nowe zjawisko po wyborach. "Jagodność" jest na ustach wszystkich

Specjalista ocenia to, co stało się w Jagodnie

Dr Konrad Maj z Uniwersytetu SWPS w rozmowie z łódzką "Gazetą Wyborczą" nie ma wątpliwości, dlaczego ten widok był tak wzruszający. - Daliśmy się porwać. I proszę mi nie mówić, że to niespotykane, bo my już tacy jesteśmy - jesteśmy narodem zrywu. Gdy popatrzymy na nasze działania, to długie procesy gorzej nam wychodzą, a te wielkie i szlachetne zachowania są często napędzane akcjami. Dobry przykład to pomoc, jakiej udzielaliśmy po wybuchu wojny w Ukrainie.