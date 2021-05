"Nowy romans" Jennifer Aniston. Pojawiły się kolejne doniesienia z planu

Choć wszyscy żyją odcinkiem, w którym dowiemy się, co wydarzyło się dalej z ulubionymi bohaterami. Jak się okazuje na planie Jennifer Aniston uwikłała się romans z kolegą z planu. Według tabloidu "New Idea" aktorka miała się zbliżyć do Davida Schwimmera. Podobno wiele lat temu nie byli aż tak dobrymi przyjaciółmi, ale wiele rzeczy się zmieniło podczas nagrywania "Reunion".