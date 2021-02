Nowy spot TVP Kobieta wywołał oburzenie. Internauci nie mają złudzeń

"Kobiecy" klip okazał się porażką

Chcąc pokazać, na co mogą liczyć widzowie, a właściwie widzki, 15 lutego wypuszczono spot reklamowy TVP Kobiety. Cały klip utrzymany jest w landrynkowo-pastelowym klimacie, zbliżonym do epoki wyrwanej rodem z lat 50. minionego wieku. W klipie wystąpiły znane prezenterki TVP, które przedstawiono przy "kobiecych zajęciach". Całość została okraszona piosenką "Oh, Pretty Woman" Roya Orbisona.