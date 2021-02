Ostatnie pożegnanie Marcelka. Wzruszający apel rodziców chłopca

Gdy chłopiec miał pół roku, zdiagnozowano u niego guza mózgu. Szansą na ratunek była droga terapia w Stanach Zjednoczonych. Rodzice Marcelka poruszyli niebo i ziemię, aby szybko zebrać wymagane 4 mln zł na leczenie. Dzięki pomocy ludzi z całej Polski udało się zorganizować pieniądze. W styczniu ubiegłego roku chłopczyk wyleciał do Nationwide Children's Hospital w USA. Spędził na leczeniu tam, ponad pół roku, a do Polski wrócił bez śladu nowotworu.

Niespodziewany nawrót choroby

- Trafiliśmy do kliniki, ponieważ Marcel miał bardzo podejrzany, długi płacz... ten sam płacz był prawie rok temu, kiedy dowiedzieliśmy, że zachorował. Marcel miał mieć kontrolny rezonans za tydzień w środę, ale udało się go przyspieszyć.. (...) guz odrósł. Obecnie został zabrany na blok operacyjny, w celu usunięcia guza. Nie wiemy co myśleć, ani co mówić. Brakuje nam słów, a serca rozpadły się doszczętnie. Dopiero teraz wiemy, jakie to cholerstwo jest agresywne, dał nam jedynie 4 miesiące cieszyć się "normalnością" - informowali pod koniec października rodzice Marcelka.