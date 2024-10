"Doom spending" to nowy trend wśród młodych. Dotyczy pieniędzy

W kontekście "doom spendingu" mówi się przede wszystkim o generacji Z (pokoleniu osób urodzonych po 1995 roku) i millenialsach (osobach urodzonych między 1980 a 1994 rokiem). Dlaczego akurat o nich? To właśnie te pokolenia zmagają się z pesymistycznym nastawieniem co do swojej przyszłości finansowej. Mają jednak dość nietypowy sposób na to, jak sobie z tym radzić. Stosują "doom spending" i wydają jeszcze więcej pieniędzy.