"Nóż się w kieszeni otwiera". Pokazał, co znalazł w toalecie na weselu

Max Stolze opublikował na swoim profilu na platformie X zdjęcie weselnego "koszyczka ratunkowego" opatrzonego napisem "S.O.S. dla spragnionych". Zawartość? Kilka "małpek" ze smakową wódką. Autor posta ewidentnie był rozczarowany takim widokiem. "A więc to prawda. Nóż się w kieszeni otwiera" – napisał.

"Byłam na weselu, gdzie takie coś było nazwane 'koszyk ratunkowy, dla tych mężczyzn, którym kobiety zabraniają pić' i stał takowy koszyk obok leków i chusteczek nawilżających. W żeńskiej była wersja 'dla kobiet, co się wstydzą pić wódkę ze wszystkimi'. Jednym słowem masakra";

"Nie zdajecie sobie sprawy, jak poważnym problemem jest alkoholizm. Nawet ludzie, którzy sobie poradzili z nałogiem, zawsze mogą do niego wrócić i właśnie takie małe rzeczy mogą do tego doprowadzić" – czytamy w komentarzach.

"Ale co za problem? Jest wesele, alkohol jest wszędzie";

"Nie chcesz, to nie pij, twoja wola";

