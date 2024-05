Numer jeden na lato. Sukienka w stylu Urbańskiej to majstersztyk

Są takie ubrania, które nie mają terminu ważności. Takie, które korespondują z naturą i zachwycają - dziś, jak i dekadę temu. To lniana koszula w odcieniu owsianki, jedwabna spódnica w tonacji khaki czy niezawodny jeans w kolorze nieba. Sukienka Nataszy Urbańskiej także wpisuje się w ten ponadczasowy trend. Artystka pozowała na tle morza o zachodzie słońca w kreacji, która doskonale czuje się w wakacyjnych okolicznościach. Będzie bestsellerem tego lata .

Szydełkową sukienkę, bo o niej mowa, rozsławiły dzieci kwiaty, które w życiu wyznawały ideę "peace and love", a w modzie pełną swawolę. Lata 70. stały pod znakiem ażurowych robótek , w tym sukienek, które wówczas modne dziewczyny wkładały na bikini, jak również na imprezę w połączeniu z kozakami na platformie.

Subtelnie prześwitująca kreacja z bocznymi rozcięciami na pierwszy rzut oka wyglądała jak połączenie długiej spódnicy oraz topu z dekoltem halter , czyli blisko trzymającym się szyi. Ale to modny krój sukienki z wycięciami po bokach, który niedawno paradował po wybiegach, obecnie testowany jest w modzie użytkowej.

Natasza Urbańska znana jest z miłości do ekstrawagancji, a nawet awangardy. Jednak na wakacjach odcina się od scenicznego wizerunku , wrzuca na luz, zmienia obcasy na płaskie podeszwy i sięga po kojącą kolorystykę. W wersji saute i bezpretensjonalnym ubraniu zgarnęła pod postem masę komplementów.

