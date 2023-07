Śnią ci się zmarli? To nie jest przypadek

"We śnie zawsze leży rozwiązanie problemu"

Analityczka zapytała Laurę, czy ta kiedykolwiek czuła, że ma kontrolę nad swoim życiem. Kobieta odparła na to, że nie wie. Dalfen podkreśliła jednak, że wiedziałaby, gdyby ją miała. "Czy czujesz się teraz, jakbyś była w nowej przestrzeni?" - spytała. Wyjaśniła, że może chodzić na przykład o nowe nastawienie do czegoś albo podejście do życia.