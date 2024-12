O romansie Błaszczyk mówiła cała Warszawa. Ukochany wybrał inną

Jacek Bromski to polski reżyser, który jest znany m.in. z takich produkcji jak "U Pana Boga za piecem", a także "Kariera Nikosia Dyzmy". Artysta przez kilkanaście lat był związany z Anną Romantowską. Swego czasu było głośno o relacji Bromskiego i Ewy Błaszczyk. Para poznała się w 1980 roku. Obydwoje byli już po studiach, i zaczynali rozwijać swoje kariery.

Kiedy się poznali, szybko okazało się, że mają ze sobą wiele wspólnego, mimo że artysta jest od aktorki starszy o dziewięć lat. Ewę Błaszczyk i Jacka Bromskiego połączyła m.in. miłość do sztuki oraz długich spacerów. Mieli też wspólnych przyjaciół. Bardzo szybko zaczęli pokazywać się publicznie.

