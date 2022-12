O tym trzeba pamiętać myjąc okna zimą. Unikniesz poważnych konsekwencji

Mycie okien podczas minusowych temperatur może spowodować nie tylko zamarzanie wody i środków czystości na szybach czy wychłodzenie mieszkania. Konsekwencje mogą być poważniejsze, a należą do nich m.in. pękanie szyb czy uszkodzenie uszczelek, przez co okna mogą przestać zapewniać odpowiednią termoizolację. Nie powinno się także zabierać za czyszczenie okien ani w zbyt silnym słońcu, ani podczas opadów deszczu czy śniegu. Najlepiej robić to w pochmurny dzień, gdy za oknem zapanuje delikatna odwilż.