Wzięli ślub 55 lat temu. "Żona to największa pijawa"

Niedługo później spotkał Danutę Wałęsę. Pobrali się 8 listopada 1969 roku . W ciągu ponad 50 lat małżeństwa doczekali się ósemki dzieci. Gdy Lech robił karierę, Danuta zajmowała się domem i dziećmi. "Żona nie może mi darować, że zostawiłem wszystko: dom, dzieci, ją. Że mnie to nie interesowało. Tylko Polska, demokracja, reformy, koncepcje" - wyznał w rozmowie z Cezarym Łazarewiczem i Andrzejem Boberem.

Para jest ze sobą od ponad 50 lat. Przeżyli wiele wzlotów i upadków. - W domu nie jestem szefem. W domu szefem jest Danuta. Przejęła władzę, kiedy przyjechałem do Warszawy i teraz nie chce oddać — opowiadał Lech Wałęsa w podcaście "WojewódzkiKędzierski".

