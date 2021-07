Obchodzą piątą rocznicę ślubu. Aktor opublikował zdjęcie z ukochaną i romantyczny komentarz

Krystian Wieczorek ma też za sobą zawód miłosny. Na planie "Życia nad rozlewiskiem" zbliżył się do Anny Czartoryskiej, obydwoje grali wspólnie młode małżeństwo. Podczas pracy nad produkcją zbliżyli się do siebie, ale po skończonych zdjęciach każde wróciło do obowiązków. Wieczorek nie walczył o relację z Czartoryską, ich znajomość się rozmyła. Później aktorka poznała Michała Niemczyckiego, polskiego milionera, z którym jest do dziś w związku małżeńskim. Krystian Wieczorek, zdobywca tytułu "Viva Najpiękniejszy", przez długi czas pozostawał sam. W końcu spotkał miłość swojego życia.