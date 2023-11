Obliczyła, ile stosunków dało jej przyjemność. "Bardzo smutne"

Ujawniła też, że około 60 proc. jej stosunków nie dało jej żadnej przyjemności. - To jest bardzo smutne. Ale to świetnie pasuje do tego, kim byłam przez te wszystkie lata. Byłam osobą, która potrafi pozostawać w związku np. przemocowym i tłumaczy sobie to na milion różnych sposób, bo ma w sobie potworny lęk przed odrzuceniem, samotnością, przed tym, że już 'nikt nigdy mnie nie zechce' (...) Ja to miałam z domu, naprawdę tak myślałam. Cieszę się, że 35 proc. moich stosunków jednak pragnęłam. Dziś w ogóle nie podejmuję tematu, jeśli nie chcę - dodała.