Obsadź działkę. Kleszcze uciekną w popłochu

Niebezpieczne pasożyty dobrze czują się w coraz cieplejszym klimacie. Są aktywne znacznie dłużej niż kiedyś - aż do późnej jesieni albo i przez całą zimę. Dlatego warto chronić swoje otoczenie, sadząc w ogrodzie rośliny , które są naturalnymi środkami odstraszającymi uparte pajęczaki.

Jedną z nich jest bylica piołun , która może się też przydać w domu z uwagi na swoje właściwości zdrowotne. To roślina o charakterystycznym gorzkim smaku, której napar jest zalecany w przypadku dolegliwości trawiennych, takich jak niestrawność czy zgaga. Wykazuje działanie bakteriobójcze, przeciwzapalne i przeciwskurczowe. Piołunu nie znoszą kleszcze, które unikają tej rośliny jak ognia.

Rozmaryn charakteryzuje się niezwykłym aromatem, który będzie znakomitym uzupełnieniem wielu potraw, szczególnie kuchni śródziemnomorskiej. Podkreśla też smak pieczonych mięs czy dań z grilla. Zioło wzmacnia odporność, wykazuje właściwości bakteriobójcze oraz skutecznie zniechęca kleszcze . Nie znoszą olejku eterycznego zawartego w rozmarynie, dlatego warto się nim nacierać, wychodząc na spacer do lasu.

W ogrodzie warto też posadzić wrotycz , chociaż w tym przypadku lepiej samemu go nie stosować w celach leczniczych. To roślina trująca z uwagi na wysoką zawartość tujonu, może być używana tylko jako preparat na skórę. Wrotycz bardzo skutecznie odstrasza mchy, komary i kleszcze, które na pewno nie rozgoszczą się na naszej posesji.

