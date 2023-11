Ocenia zachowanie posłanek PiS po przegranej Witek. "Bzdurne"

"Pierwsze posiedzenie Sejmu i już awantura - posłanki PiS zarzucają (wciąż jeszcze) opozycji, że ta mówi o prawach kobiet, a jednocześnie uwala kandydaturę Elżbiety Witek na wicemarszałkinię. Jak to tak, przecież to kobieta! Otóż: można zarzucać seksizm liderom i politykom różnych partii w wielu przypadkach - sama tego nie unikam. Ale ta sytuacja to nie jest jeden z nich" - komentuje na swoim instagramowym profilu Martyna Jałoszyńska, polityczka z partii Razem.