Aleksandra Gajewska przyszła do sejmu z dzieckiem. Narzeka na warunki

W tej samej rozmowie podkreśliła też, że syn jest w jej życiu, więc nie chce go ukrywać. - Jestem z nim na wszystkich ważnych wydarzeniach kampanijnych, chodzimy z wózkiem, więc nie będę tworzyła alternatywnej rzeczywistości. Ale to nie znaczy, że będę zapraszać media do domu, opowiadać o prywatnych sprawach. Każdy z nas decyduje, co chce pokazać. Nie chcę jednak, żeby moje dziecko służyło mi do zdobywania głosów - podkreśliła.