Ocenił mowę ciała marszałka. Specjalista nie miał złudzeń

6 marca, podczas wtorkowych obrad Sejmu marszałka Sejm ogłosił, że projekty dotyczące liberalizacji praw aborcyjnych będą omawiane podczas obrad, które odbędą się 11 kwietnia. To spowodowało, że zawrzało nie tylko na sali sejmowej, ale także w mediach społecznościowych.

Anna Maria Żukowska stwierdziła, że należy jak najszybciej zamknąć posiedzenie i rozpocząć prace nad przepisami o zmianach w prawie aborcyjnym. Z mównicy skierowała słowa do Szymona Hołowni, twierdząc, że czerwona błyskawica, którą posłanka miała tego dnia na koszulce, będzie wymierzona w marszałka.

Maurycy Seweryn wyjaśnił na łamach portalu plejada.pl, że polityk był zdenerwowany i przejęty, lecz starał się to ukrywać. W trakcie konfrontacji z Anną Marią Żukowska był zły i niezadowolony, o czym świadczą ruchy jego rąk.

Ekspert stwierdził też, że marszałek często korzystał z gestu perswazyjnego, który jest jednocześnie gestem dominacji. Według niego osoby, które prezentują się w tzw. stylu dyrektorskim lub profesorskim, często go używają. Szymon Hołownia prezentował styl nieznoszący sprzeciwu, czyli przekazywania informacji, a jednocześnie styl mentorski, profesorski, który miał na celu nauczenie posłanek Lewicy, jak należy traktować lub ewentualnie interpretować pewne kwestie.

