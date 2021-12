Ochrzcili córkę i zostali skrytykowani. Kamila Maślak odpowiedziała na komentarze

Kamila Maślak odpowiedziała internautom

Teraz Kamila Maślak postanowiła zabrać głos w związku z krytycznymi komentarzami. Z rozmowie z portalem "Plotek" powiedziała, że wiara i związane z nią tradycje są indywidualną sprawą każdej osoby. "Myślę, że każdy z nas ma prawo wierzyć w to, co chce i kultywować tradycje, które są dla niego ważne. Nie wyobrażam sobie, żebym miała nie ochrzcić naszych dzieci, czy się to komuś podoba czy nie" – stwierdziła żona Rafała Maślaka.