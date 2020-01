WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Fit + 1 oczyszczanie powietrza Joanna Kobylańska 23-01-2020 (11:18) Oczyszczanie powietrza. Zadbaj o jakość domowej atmosfery już dziś W większości polskich miast problem smogu staje się coraz bardziej uciążliwy. Jak się okazuje, pewne normy co roku zostają przekroczone kilkaset razy! Już dziś zacznij dbać o jakość powietrza w swoim domu czy mieszkaniu. Samodzielnie pomóż swojej rodzinie, aby najbliższe osoby oddychały czystym powietrzem. Poniżej znajdziesz wskazówki, które pomogą ci "oczyścić atmosferę". Głosuj Głosuj Podziel się Opinie W oczyszczaniu powietrza pomoże nawilżacz. (Materiały prasowe) Ze względu na postępujący smog, postaraj się zadbać o wyższą jakość powietrza we własnym domu czy mieszkaniu. Istnieje bardzo dużo ciekawych rozwiązań, które są prostsze niż myślisz. Oczyszczanie powietrza – rośliny pokojowe Banalnym pomysłem na poprawę jakości powietrza jest umieszczenie w domu/mieszkaniu kilku roślin zielonych, które pochłoną zanieczyszczenia. Bardzo dobrze się sprawdzą wszelkie rośliny lubiące cień o dużych i cienkich liściach. Korzystne rośliny wpływające na jakość powietrza to: chamedora, anturium (z czerwonymi kwiatami), paproć, rapis wyniosły, zielistka, daktylowiec niski, gerbera. Oczyszczanie powietrza – wietrzenie Gdy na zewnątrz jest nieco lepsza pogoda, koniecznie przewietrzaj mieszkanie tworząc krótkie przeciągi. Dzięki temu nie wyziębisz nadto ścian, ale jednocześnie stworzysz lepszą jakość powietrza w mieszkaniu. W czasie zimy najlepiej oczyścisz powietrze, gdy wywietrzysz krótko, lecz intensywnie (15 minut). Zobacz także: Zbadali powietrze w Krakowie. Nie mają dobrych informacji Oczyszczanie powietrza – regularne odkurzanie Często i regularnie ścieraj kurz z mebli. Wystarczy do tego zwykła zwilżona ścierka. Staraj się unikać różnych detergentów, aby nie podrażnić układu oddechowego. Korzystaj z filtrów HEPA do odkurzaczy, które doskonale zatrzymują zanieczyszczenia. Unikaj ciężkich zasłon, firanek oraz dywanów, ponieważ gromadzą w sobie roztocza. Zobaczysz, że oczyszczanie powietrza przyniesie pożądane efekty. Oczyszczanie powietrza – wilgotność Zimowe miesiące niestety najbardziej wpływają na pogłębienie smogu. W pomieszczeniach mieszkalnych i biurowych często dochodzi do wysuszenia powietrza – jeśli zaczynasz odczuwać swędzenie skóry czy drapanie po gardle, koniecznie zadbaj o nawilżanie w domu/mieszkaniu. Dobrym pomysłem może okazać się nawilżacz powietrza, ale pamiętaj, żeby kontrolować temperaturę. Oczyszczanie powietrza – zapachy Ciągle modne i eleganckie świeczki zapachowe nie są zbyt dobrym rozwiązaniem do oczyszczania powietrza. Raczej powinny pełnić funkcję dekoracyjną, dlatego wybieraj świeczki wykonane z naturalnego wosku, które są znacznie zdrowsze. Korzystaj także z olejków aromaterapeutycznych w kominkach. Oczyszczanie powietrza – odpowiednia temperatura W zimie na pewno masz włączone ogrzewanie. Można niekiedy nadmiernie przesuszyć powietrze, więc staraj się nie przegrzewać ani siebie ani mieszkania. Optymalną temperaturą we wnętrzach jest 21-22 °C, natomiast w sypialni idealnie sprawdzi się 18°C. Wywietrz pomieszczenie przed spaniem i nie podkręcaj kaloryferów. Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco tick Lubię to na Facebooku Komentarze :