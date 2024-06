Zrezygnowała z seksu. Mówi o skutkach

52-latka zgodziła się na rozmowę z "The Mirror". Opowiedziała o powodach swojej decyzji, a także o tym, jak obecnie wygląda jej życie.

Z dalszej części historii Tanii dowiadujemy się, że nie chciała wiecznie trwać w celibacie. Jednak, kiedy mijały kolejne miesiące i lata, 52-latka zdała sobie sprawę, że jej życie zmieniło się na lepsze. Jak podkreśliła rozmówczyni "The Mirror", jej wybór sprawił, że funkcjonowanie w dzisiejszym świecie jest "o wiele lepsze i łatwiejsze". Jak dodaje, obecnie nawet nie myśli o seksie. Skupia się na swoim rozwoju indywidualnym i duchowym.

