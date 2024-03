Poleca kobietom celibat. "To najlepsze, co można zrobić"

Poleca kobietom celibat. "To najlepsze, co można zrobić"

Tiktokerka opublikowała nagranie, w którym postanowiła odnieść się do współczesnej kultury randkowania. Już na samym początku przyznała, że to, co powie, może się wydać kontrowersyjne.

- Uważam, że w dzisiejszej kulturze randkowania, najlepsze co można zrobić jako kobieta, to być w celibacie - powiedziała.

"Hookup culture" nie daje wolności

Agata Czarkowska podkreśliła, że panująca obecnie tzw. "hookup culture", czyli kultura akceptacji i zachęcania do przypadkowych i jednorazowych spotkań seksualnych, nie daje kobietom wolności.

- To oczywiste, że możesz uprawiać seks z kim chcesz. Przeszliśmy poza ten etap. "Hookup culture" to sposób na manipulowanie kobietami, żebyśmy dawały to za darmo albo przy jakichś pseudosłówkach, które nie mają znaczenia. Żebyśmy nie wiedziały, że to, co mamy między nogami jest wartościowe, nie jest dla każdego, a 99 proc. facetów, jakich spotykasz, nie zasługuje na to - tłumaczyła.

Odpowiedziała też na komentarze, jakie w tym przypadku mogą paść, sugerujące, że w takim seksie też chodzi o przyjemność dla kobiety. - Jeśli dla ciebie sypianie z baby boyami (z ang. chłopcami, niedojrzałymi mężczyznami - red.) , którzy nie mają ci nic do zaoferowania, jest przyjemne to do it (z ang. zrób to - red) - mówiła.

Jak dodała, w większości przypadków takie sytuacje kończą się płaczem, brakiem wiedzy o tym, na czym dana kobieta stoi oraz brakiem zrozumienia ogromu emocji i oczekiwań wobec mężczyzny, który nie jest z nimi związany.

Kobieca skłonność do przywiązania

Autorka nagrania stwierdziła też, że takie skłonności kobiet do przywiązywania się poprzez seks jest uwarunkowana biologicznie. - Kiedyś nie było antykoncepcji i uprawianie seksu przez kobietę wiązało się z tym, że ten człowiek mógł być potencjalnie ojcem twoich dzieci - mówiła.

Jak dodała - takie coś się po prostu nie opłaca. - Twoja energia seksualna (...) nie jest po to, żeby ją wypuszczać na wszystkie strony, tylko może zostać wykorzystywana w środku, do tworzenia - kontynuowała.

Jej zdaniem, osoby nadmiernie skupiające się na swojej seksualności, szukają w ten sposób uwagi. Uznała, że trzeba otwarcie mówić o tym problemie, ponieważ widzi płaczące po kątach kobiety przez mężczyzn, który w ogóle nie powinni mieć do nich dostępu.

