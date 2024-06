Ma żonę z Kielc. Hollywoodzki aktor poślubił ją 17 lat temu

Marika Domińczyk urodziła się w Kielcach. Kiedy skończyła trzy lata, jej rodzice postanowili wyemigrować do Stanów Zjednoczonych. Rodzina zamieszkała w Nowym Jorku. Po ukończeniu 20. roku życia postanowiła uczyć się aktorstwa. Pod trzech latach nauki dostała swoją pierwszą rolę w popularnym serialu "Prawo i porządek".

