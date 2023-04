Z Kielc do Hollywood. "Nie wstydzę się, skąd pochodzę"

"Boli mnie serce"

Dagmara Domińczyk uważnie śledzi to, co dzieje się w Polsce, niejednokrotnie to już udowodniła. Wystarczy przypomnieć sytuację związaną z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i zmianą polskiego prawa dotyczącego aborcji z 2020 roku. Aktorka w mocnych słowach w mediach społecznościowych odniosła się do tego, co przeżywają kobiety w Polsce.