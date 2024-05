Od 40 lat nie zachorował na boreliozę. Leśnik zdradza swoje sposoby

Jacek Belesiewicz przez wiele lat pracował jako leśnik na Podlasiu. Choć dziś jest już na emeryturze, zgodził się udzielić komentarza i odnieść się do plagi kleszczy. Niewielkie pajęczaki stanowią dla człowieka prawdziwe zagrożenie. Ugryzienie może zakończyć się zachorowaniem na boreliozę lub odkleszczowe zapalenie opon mózgowych.

Specjalista przyznał, że sam od 40 lat nie zachorował na boreliozę. Jak mu się to udało? Z pomocą przychodzą sprawdzone, domowe metody.

Jak podaje Onet, od wielu lat Jacek Belesiewicz codziennie spożywa łyżeczkę chrzanu. Roślina ta ma właściwości antybakteryjne, a także wzmacniające układ odpornościowy. Co więcej, spożywany regularnie, zmienia zapach potu. Zdaniem emerytowanego leśnika, chrzan sprawił, że jego krew jest dla kleszczy mniej atrakcyjna.

Przygotowanie chrzanowej mieszanki jest niezwykle proste. Zaczynamy od pokrojenia korzenia rośliny na kawałki i zalania ich wrzątkiem. Wtedy do chrzanowego wywaru wrzucamy ubrania na 30 min. Po tym czasie nie płuczemy ubrań - inaczej cały zabieg nie zadziała, jak powinien.

Leśnik w rozmowie z Onetem podkreślił, że nigdy nie zachorował na boreliozę. Jest pewien, że to właśnie ze względu na powyższe metody.

