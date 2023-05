Od najsłabszego ogniwa do "Chciałabym, żeby pan przestał mówić"

Po fali krytyki Szczuka przyznała się do błędu. - Moja pierwsza audycja w RMF była okropna. Zupełnie bezsensownie zaatakowałam gościa, przerywałam mu, krzyczałam na niego, właściwie nie dawałam mu dojść do słowa. To było niegrzeczne, niekulturalne, niestosowne, niegodne, po prostu głupie i chamskie - wyznała publicystka.