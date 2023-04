Od siedmiu lat mieszkają na jachcie. Mówi, jak zarabiają na życie

Tak, ale to też nie jest tak, że chłopcy nie znają lądowego życia. Przeważnie w sezonie huraganowym latamy do Polski na wakacje. Wtedy mamy przerwę od żeglowania. Przy ostatnim przedłużającym się pobycie w Polsce, obawialiśmy się trochę, czy dzieci za bardzo nie przyzwyczają się do życia na lądzie, i czy nie pojawią się trudności z powrotem na łódkę. Na szczęście chłopcy szybko się dopasowują do nowych sytuacji, więc równie szybko, co życia na lądzie, ponownie dostosowali się do życia na łodzi.