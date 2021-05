Od wypadku Varius Manx mija 15 lat. Wspomnienia Kuszyńskej są dramatyczne

W najcięższym stanie od początku była, 26-letnia wówczas, piosenkarka Monika Kuszyńska. Całkowicie straciła czucie w nogach, więc lekarze z Milicza zadecydowali, by przetransportować ją helikopterem do szpitala we Wrocławiu. Tam przeprowadzono skomplikowaną operację na oddziale neurochirurgi szpitala wojskowego.