Oddała hołd zamordowanej Brytyjce. Kiedyś też sama spacerowała w nocy

Niespełna dwa tygodnie temu Wielką Brytanią wstrząsnęła wieść najpierw o zaginięciu, a następnie o śmierci 33-letniej Sarah Everard, mieszkanki Londynu. 3 marca wracała wieczorem, około godziny 21.30, od przyjaciółki i zmierzała do swojego domu. Jednak nigdy do niego nie dotarła. Tydzień później w lesie w hrabstwie Kent, oddalonego o 100 km od miejsca zaginięcia kobiety, znaleziono ludzie szczątki. Jak potwierdziła brytyjska policja, było to ciało Everard. O porwanie i zabójstwo został oskarżony policjant. W związku ze sprawą została zatrzymana również jego żona, ale zwolniono ją za kaucją. Jak donoszą zagraniczne media, funkcjonariusz kilka dni przed zaginięciem 33-latki, publicznie się obnażył w jednej z restauracji.