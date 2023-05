Oddała hołd zmarłemu projektantowi. Ashley Graham pojawiła się w niezwykle kobiecej kreacji

Met Gala to bezapelacyjnie najważniejsze wydarzenie w świecie mody. Co roku gwiazdy ze świata show-biznesu wybierają się na otwarcie wystawy w Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, gdzie odbywa się zbiórka pieniędzy na rzecz Instytutu Kostiumów, należącego do MET. W tym roku "Modowe Oscary" poświęcone były pamięci projektanta Karla Lagerfelda, który zmarł w 2019 roku w wieku 85 lat.