Wystarczy 30 sekund. Nikt nie wyczuje papierosów

Palenia papierosów nie da się ukryć, mimo że wielu palaczom tak się wydaje. Każdy, kto znajdzie się dostatecznie blisko, wyczuje zdradziecki zapach dymu na ubraniu lub – co gorsze – nieświeży oddech. Pozostałości dymu długo utrzymują się w przełyku i wydostają na wolność z każdym otwarciem ust. Może to skutecznie zaszkodzić kontaktom towarzyskim czy biznesowym. Na szczęście wystarczy prosta mieszanka, aby przeciwdziałać brzydkiemu zapachowi i… złemu wrażeniu.

Nie ma najmniejszych wątpliwości, że palenie szkodzi. Badania naukowców i kolejne kampanie społeczne udowadniają to ponad wszelką wątpliwość. A jednak amatorów tego przykrego nałogu wcale tak szybko nie ubywa. To wyjątkowa przykra sytuacja dla biernych palaczy, którzy muszą znosić obecność brzydko pachnącego znajomego czy współpracownika. Warto uszanować delikatne uczucia osób znajdujących się w bezpośrednim otoczeniu, dbając o świeżość ubrania (wywietrzenie dymu) i oddechu. Można to zrobić w bardzo łatwy sposób.