"Seks i alkohol" w nekrologu. Tak pożegnano ją trzy lata temu

Krystyna Kołodziejczyk wystąpiła w filmach takich jak "C.K. Dezerterzy", "Kogel-mogel", "Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz" czy "Pogoda na jutro" . Widzowie pokochali ją za rolę Heleny Grzelak w serialu "Miodowe Lata".

Przez chwilę łączono ją z Janem Englertem. Po latach Kołodziejczyk postanowiła odnieść się do medialnych plotek. Jak się okazało, łączył ich jedynie "niewinny flirt".

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!