Odeta Moro pochwaliła się pierścionkiem. W komentarzach pojawiły się pytania

Odeta Moro na swoim profilu na Instagramie pokazała pierścionek. Fani zaczęli zadawać pytania i składać gratulacje. Dziennikarka unikała jednak odpowiedzi.

Odeta Moro pochwaliła się pierścionkiem

Ostatnio pojawiło się zdjęcie dłoni, na której widniał piękny pierścionek. Trzeba przyznać, że to wyjątkowy model. Złoty pierścień z okrągłym wykończeniem i ozdobą w środku robi duże wrażenie. Odeta Moro w opisie pod fotografią zdradziła, od kogo otrzymała tak wspaniały podarek. "Od mojego chłopaka" – wyznała.

Chociaż opis sugeruje, że to tylko prezent niespodzianka, to fani i tak zadawali pytania oraz komplementowali wybór ukochanego dziennikarki. "Ma gust chłopak", "Pozazdrościć", "Kochany ten twój chłopak", "Fajny, taki nie za tani", "To tylko pierścionek czy pierścionek z pytaniem" – pisali.