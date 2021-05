Odeta Moro świętuje 18. urodziny córki. "Kiedy to minęło"

Nic dziwnego, że 18. urodziny córki to dla Odety bardzo ważny dzień. "18 lat temu zaszczyciła mnie swoją obecnością!!! Moja mała ukochana córeczka! Zabije mnie, jak wróci do domu, że wrzucam jej zdjęcie, ale jest piękna i mądra, więc jak się tym nie pochwalić! Dziś równo o 13.30 kończy 18 LAT. Urodziła się do Marchewkowego Pola. Lady Pank! Taki drobiazg a robi klimat! Kiedy to minęło" - napisała.