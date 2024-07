Tych sprzętów nie odłączaj od prądu. Mogą się popsuć

Cena prądu rośnie z roku na rok. W takiej sytuacji warto odłączać z gniazdek "złodziei energii", czyli ładowarki do telefonu i laptopa, czajnik elektryczny czy mikrofalówkę . Pobierają prąd nawet, jeśli ich nie używamy.

Jak podaje portal topnewsy.pl, szczególnie warto uważać w przypadku tych trzech: telewizora OLED, routera wi-fi oraz drukarki atramentowej . A koszt pracy każdego z nich to zaledwie kilka czy kilkanaście złotych rocznie.

Telewizor OLED ze względu na swoją doskonałą matrycę jest zazwyczaj drogi. Dlatego lepiej byłoby go nie zepsuć. A takie przykre konsekwencje mogą nastąpić, jeśli będziesz odłączać go regularnie od prądu.

Mało osób bowiem wie, że w stanie spoczynku telewizor OLED co jakiś czas włącza tryb, który ma za zadanie "konserwować" urządzenie . Dzięki przebiegającym wtedy procesom może służyć dłużej. Jeśli przypadkowo odłączysz telewizor od prądu właśnie w tym czasie, może dojść do usterki.

Jeśli chodzi o router, mamy tu do czynienia z zerwaniem połączenia internetowego i ponowną konfiguracją przy każdym odłączeniu od prądu , co zabiera sporo czasu i energii. Ponadto dostawca internetu może zmniejszyć jego prędkość, gdy zobaczy błędy systemowe i zinterpretuje je jako problemy z przepustowością.

W przypadku drukarki, przy każdym ponownym uruchomieniu pobierany jest dodatkowo prąd i atrament do czyszczenia głowic. To generuje koszty. Dlatego lepiej, by drukarka była zawsze uruchomiona, a taki reset i czyszczenie możemy zrobić raz na kilka miesięcy.