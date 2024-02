Dodaj odrobinę do kawy. To sekret młodego wyglądu Greczynek

Kobiety na południu Europy wyjątkowo dbają o swój wygląd. Robią to, nie tylko używając kremów z wysokimi filtrami, które chronią twarz przed ostrymi promieniami słonecznymi i zapobiegają zmarszczkom, ale także dzięki pewnemu sekretnemu składnikowi. Okazuje się, że Greczynki dodają do kawy odrobinę pasty z prażonych ziaren sezamu, czyli tahini. Połączenie jednej łyżeczki z filiżanką ciemnym napojem korzystnie wpływa na samopoczucie i wygląd.

Miłośnicy kawy z dodatkiem mleka z pewnością polubią wersję z tahini. Do czarnej kawy wystarczy dodać łyżeczkę pasty sezamowe j i dobrze wymieszać. W ten sposób ulubiony napój zyska słodkawą nutę i kremową konsystencję, a kawa zyska nowych walorów smakowych.

Osoby dbające o linię powinny jednak pamiętać, że tahini jest dodatkiem o wysokiej wartości kalorycznej. Przy odchudzaniu warto zatem zwrócić uwagę na dodatkowe kalorie, jakie wprowadza do diety.

Oprócz tego tahini jest źródłem witamin z grupy B, w tym niacyny, tiaminy i ryboflawiny, oraz zawiera różnorodne minerały, takie jak magnez, fosfor, żelazo, wapń, miedź, cynk i mangan, co pozytywnie wpływa na naszą odporność i system krwionośny. Pasta sezamowa jest bogata w przeciwutleniacze, w tym lignanów, sezaminu i sezamoliny, które mają właściwości antyoksydacyjne, a to z kolei przyczynia się do spowalniania procesów starzenia i minimalizacji negatywnego wpływu wolnych rodników.