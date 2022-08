Odnalazł syna po 24 latach. Historia wyciska łzy

Przemierzył całe Chiny w poszukiwaniu zaginionego syna

Mężczyzna w kolejnych latach przemierzył pół miliona kilometrów i 20 prowincji Chin, a to wszystko na motorze, do którego miał przytwierdzony duży baner ze zdjęciem chłopca. W trakcie poszukiwań nie raz musiał spać pod mostem i żebrać o jedzenie. Jego wieloletnia determinacja i wiara, że odnajdzie syna stała się inspiracją do filmu "Nie mam powodu, aby przestać. I nie mogę przestać" (ang "Lost and Love") z 2015 roku.