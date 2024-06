Wdała się w dwa romanse. Obaj kochankowie zostawili ją dla żon

Po pierwszym małżeństwie Dorota Kamińska związała się z ginekologiem Zbigniewem Chacińskim, który miał problem z alkoholem. Pomimo jej starań, nie chciał się leczyć, co doprowadziło do rozstania. W tym samym czasie Kamińska nawiązała głośny romans z Waldemarem Dąbrowskim, ówczesnym dyrektorem teatru, który w późniejszym czasie został ministrem kultury. Po rozwodzie z Chacińskim liczyła na ślub z Dąbrowskim, ale ten wrócił do żony, co było dla aktorki bolesnym doświadczeniem.