Odpowietrzenie nie pomaga? Zrób to, a grzejniki będą działać jak szalone

Sezon grzewczy już trwa, dlatego jeśli czujesz, że twoje kaloryfery są zimne lub bardzo słabo grzeją, weź sprawy w swoje ręce. Zapowietrzenie to jeden z najczęstszych problemów, przez który pracują nieprawidłowo. Jednak jeśli ich odpowietrzenie nie pomaga, zobacz co zrobić.

Odpowietrzenie kaloryfera. Jak to zrobić?

Zapowietrzenie to częsta zmora naszych grzejników. Poza tym, że w mieszkaniu jest chłodno i nieprzyjemnie to jeszcze efektem jest wzrost ceny rachunków. Zapowietrzone kaloryfery charakteryzują się nierównomiernym lub słabym grzaniem, a nawet jego brakiem. Ważne jest, aby odpowiednio podejść do sprawy, ponieważ nieumiejętne działanie może spowodować różne uszkodzenia.

W pierwszej kolejności spróbuj ustawić maksymalną temperaturę. W przypadku małego zapowietrzenia może to wystarczyć, przez co gorąca woda wypcha nagromadzone powietrze. Jednak zazwyczaj nie jest to takie proste i sami musimy temu zaradzić. Wystarczy pod tzw. kranem grzejnika ustawić jakieś naczynie, do którego będzie spływać woda. Następnie za pomocą np. śrubokrętu poluzuj delikatnie zawór, ale w taki sposób, żeby woda nie uciekała zbyt szybko. Wystarczy przekręcić do momentu gdy usłyszymy charakterystyczne "syczenie". Gdy dźwięk ustanie, można zakręcić śrubunek i gotowe.

Co jeśli odpowietrzanie nie jest skuteczne?

Jeśli odpowietrzenie grzejników nie sprawdziło się, problem może leżeć po stronie nieodkręconego zaworu odpływowego. Wtedy za pomocą klucza należy odkręcić nakrętkę znajdującą się na dole, która umieszczona jest w okolicy miejsca do przyłączenia odpływu.

Jeśli to nie pomogło może stać za tym jakaś awaria zaworu termostatycznego. Natomiast kiedy on działa bez zarzutów, być może nasz kaloryfer został zatkany np. przez rdzę, kamień lub inne defekty. Wtedy nie obędzie się bez czyszczenia, do którego warto wezwać hydraulika.

Ostatnią trudnością, która może stać za nieodpowiednim grzaniem, jest zbyt mała ilość wody w obiegu grzewczym. Tutaj należy sprawdzić poziom, który wskazuje nanometr i ewentualnie wyrównać działanie. Jeśli pojawi się z tym kłopot również lepiej wezwać fachowca. W przypadku bloku skontaktować ze spółdzielnią.

