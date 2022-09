Odrzuciła mężczyznę po nieudanej randce. Oto jego reakcja

"Tak - to na co patrzysz, to paragon, który otrzymałam po nieudanej randce" - napisała w wideo. Fiona przyznała, że była zaskoczona reakcją mężczyzny. "Nie żartuję. Powiedziałam mu szczerze, że nie chcę kontynuować relacji. Oto jego odpowiedź" - dodała. Tłumaczył się kobiecie tym, że to nie kwestia pieniędzy, a zasad, którymi kieruje się w życiu. "Po prostu nie mogłam w to uwierzyć" - podsumowała kobieta