Odrzuciła zaproszenie na ślub. Powód? Bezczelna prośba panny młodej

- Jej zdaniem, tatuaże wyglądają ordynarnie i nie życzy sobie czegoś takiego na eleganckim przyjęciu. Od razu zapytałam, dlaczego w takim razie zaprasza "nieidealną" osobę na swoje przyjęcie, skoro zaprasza się podobno osoby, które po prostu chce się mieć przy sobie. Odpowiedziała, że nie rozumie, o co mi chodzi, bo to jej przyjęcie i powinnam się dostosować. I - dosłownie: "co to za problem zakryć te okropieństwa?" - relacjonuje kobieta.