Odśwież plastikowe meble ogrodowe. Będą wyglądać jak nowe

Na samym początku warto wyposażyć się w gumowe rękawice ochronne. Następnie do naczynia nalej 3 litry ciepłej wody i dodaj 3/4 szklanki wybielacza. Jeśli chcesz, możesz dodać również 2 łyżki płynu do naczyń. Załóż rękawice i zamocz w przygotowanym roztworze miękką gąbkę. Nanieś roztwór na zabrudzone meble i dokładnie je przetrzyj. Pozostaw miksturę na kilka minut, aby mogła rozpuścić brud. Po chwili dokładnie spłucz meble wodą. Na sam koniec zostaw meble, by wyschły pod wpływem promieni słonecznych.