Wrzuć do wiadra i zalej wodą. Krzaki ugną się od borówki

Następnie zalej, całość odstaną wodą lub deszczówką. Naczynie umieść w cieniu lub półcieniu. Dobrym sygnałem będą pojawiające się na powierzchni bąbelki. Na końcu przykryj wiadro gazą i zwiąż sznurkiem, aby robaki nie dostały się do środka. Mieszaj co kilka dni przez następne 2 do 4 tygodni. Gdy bąbelki przestaną pojawiać się na powierzchni to znak, że gnojówka jest gotowa.