Odważna decyzja Karola III. Będzie pierwszym takim monarchą od 185 lat

"Król nie wprowadzi się do Pałacu Buckingham, ale będzie mieszkał w znacznie mniejszym, pobliskim Clarence House. Nowy plan zakłada, że Pałac Buckingham będzie wykorzystywany do przyjmowania zagranicznych gości, oficjalnych bankietów państwowych, a także będzie szerzej otwarty - i to przez cały rok, dla turystów" - czytamy.