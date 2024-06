Zaszalała ze strojem na premierze. Skrawki materiału zakrywały biust

Jessica Madsen na premierę trzeciej części "Bridgertonów" w Londynie wybrała srebrny zestaw Fendi. W blasku fleszy błyszczała jak milion dolarów. Warto dodać, że srebro to jeden z najmodniejszych kolorów tego sezonu. Metaliczna barwa pięknie podkreśliła delikatną urodę blondwłosej aktorki.

Górę stylizacji tworzyły skrawki materiału przewiązane paskiem. Kolorem nawiązywały do spódnicy. Trzeba przyznać, że Jessica Madsen wiedziała, jak się wyróżnić i nie przejść niezauważona. Mało kto odważyłby się na taką kreację.

Jednak prawdziwą królową tej stylizacji była cekinowa spódnica o ołówkowym kroju, która sięga niemal do kostek. Przypomina syreni ogon. Srebrne cekiny przyciągały spojrzenia i odbijały światła fleszy, a dopasowany fason świetnie podkreślił perfekcyjną sylwetkę gwiazdy "Bridgertonów".

