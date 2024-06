Odwiedziła ich królowa życia. Mówi, jacy są naprawdę

Z kolei Dominika Clarke zasłynęła jako mama pięcioraczków. Rodzina z Horyńca na początku kwietnia zdecydowała się na przeprowadzkę do Tajlandii. Dominika i Vince Clarke wraz z jedenaściorgiem dzieci zamieszkali w willi na wyspie Koh Lanta.

Losy rodziny Clarke śledzą w sieci tysiące Polaków. Dominika i Vincent niemal codziennie publikują w mediach społecznościowych nowe informacje na temat życia z jedenaściorgiem pociech. W kwietniu małżeństwo przeniosło się z niewielkiej miejscowości na Podkarpaciu do Tajlandii.

Wyjazd do tropikalnego kraju początkowo przebiegał bezproblemowo, jednak w ostatnim czasie rodzina Clarke musi zmagać się z wieloma trudnościami. Niedawno mama pięcioraczków z Horyńca przyznała, że pojawiły się problemy dotyczące legalnego pobytu w Tajlandii.

Wydawać by się mogło, że Dominika i Adrianna są jak dwa przeciwległe żywioły. Szalona i zwariowana "królowa życia", lubiąca eksperymentować z wyglądem kontra żyjąca w zgodzie z naturą Dominika Clarke, która stawia rodzinę na pierwszym miejscu.

To jednak nie przeszkodziło im, żeby radośnie spędzić razem czas. "Cudowna rodzina Clarke" - napisała Adranna w mediach społecznościowych.

"Oooo super! Tak się kiedyś zastanawiałam czy dojdzie do spotkania"; "Szkoda że nie na tej samej wyspie mieszkacie .Obydwie wspaniałe rodziny pozdrawiam"; "Jakoś miałam przeczucie że się spotkacie"; "Z tą Rodzinką na pewno świetnie spędziliście czas" - czytamy w komentarzach pod postem Adrianny.

